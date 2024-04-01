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Устименко Петр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Устименко Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обухова (Устименко) Мария Петровна

Мать ребёнка: Устименко (Журба) Мария Евсеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устименко (Журба) Мария Евсеевна

Рождение ребёнка
02.01.1920

Сын: Устименко Петр Петрович

Мать ребёнка: Устименко (Журба) Мария Евсеевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Устименко Николай Петрович

Мать ребёнка: Устименко (Журба) Мария Евсеевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Тимченко (Устименко) Александра Петровна

Мать ребёнка: Устименко (Журба) Мария Евсеевна

Смерть
Неизвестно

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