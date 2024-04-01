Устименко Петр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Устименко Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обухова (Устименко) Мария Петровна
Мать ребёнка: Устименко (Журба) Мария Евсеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1920
Мать ребёнка: Устименко (Журба) Мария Евсеевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Устименко Николай Петрович
Мать ребёнка: Устименко (Журба) Мария Евсеевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Тимченко (Устименко) Александра Петровна
Мать ребёнка: Устименко (Журба) Мария Евсеевна
Смерть
Неизвестно