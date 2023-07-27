Хвостиков Константин Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Хвостиков Семён Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
15.01.1867 ст.
Рождение ребёнка
29.03.1869
Сын: Хвостиков Иван Константинович
Мать ребёнка: Хвостикова Агафья Денисовна
Рождение ребёнка
22.11.1876
Дочь: Хвостикова Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Хвостикова Агафья Денисовна
Рождение ребёнка
13.10.1885
Дочь: Хвостикова Параскева Константиновна
Мать ребёнка: Хвостикова Агафья Денисовна
Смерть
Неизвестно