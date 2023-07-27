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Хвостиков Константин Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Хвостиков Семён Павлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостикова Агафья Денисовна

Бракосочетание
15.01.1867 ст.

Жена: Хвостикова (Сорокина) Анна Саввовна

Рождение ребёнка
29.03.1869

Сын: Хвостиков Иван Константинович

Мать ребёнка: Хвостикова Агафья Денисовна

Рождение ребёнка
22.11.1876

Дочь: Хвостикова Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Хвостикова Агафья Денисовна

Рождение ребёнка
13.10.1885

Дочь: Хвостикова Параскева Константиновна

Мать ребёнка: Хвостикова Агафья Денисовна

Смерть
Неизвестно

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