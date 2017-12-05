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Васильева (Назарова) Анна

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Место рождения

с. Хвощевка Богородский р-н Горьковская обл

Дата рождения

14.07.1929

Дата смерти

05.12.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1929

Отец: Назаров Михаил

Мать: Назарова Анна

с. Хвощевка Богородский р-н Горьковская обл
Рождение ребёнка
22.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Всеволод

п.Ситники Борский р-н Горьковская область
Рождение ребёнка
31.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Всеволод

г.Бор Горьковская область
Смерть
05.12.2017
г.Бор Нижегородская обл.
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Липовское кладбище г.Бор
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