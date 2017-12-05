Васильева (Назарова) Анна
Место рожденияс. Хвощевка Богородский р-н Горьковская обл
Дата рождения14.07.1929
Дата смерти05.12.2017
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1929
Отец: Назаров Михаил
Мать: Назарова Анна
с. Хвощевка Богородский р-н Горьковская обл
Рождение ребёнка
22.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Всеволод
п.Ситники Борский р-н Горьковская область
Рождение ребёнка
31.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Всеволод
г.Бор Горьковская область
Смерть
05.12.2017
г.Бор Нижегородская обл.
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Липовское кладбище г.Бор