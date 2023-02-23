Просковья Самойлова
Место рожденияДонгузлей
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Донгузлей
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор (Гараскин)
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Агафья Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор (Гараскин)
Рождение ребёнка
1756
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор (Гараскин)
Рождение ребёнка
1759
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор (Гараскин)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор (Гараскин)
Смерть
Неизвестно
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область