Просковья Самойлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просковья Самойлова

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Место рождения

Донгузлей

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Донгузлей
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор (Гараскин)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Агафья Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор (Гараскин)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор (Гараскин)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор (Гараскин)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор (Гараскин)

Смерть
Неизвестно
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
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