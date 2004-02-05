(Шабанова) Аминя
Место рожденияд.Медяна
Дата рождения25.05.1925
Дата смерти05.02.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1925
Отец: Шабанов Белялетдин
Мать: Майжамяль Муся Кызы
Рождение ребёнка
06.09.1948
Сын: Асманов Абделляхат
Отец ребёнка: Асманов Абдулхай Абдулла Улы
Рождение ребёнка
23.09.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Асманов Абдулхай Абдулла Улы
Рождение ребёнка
06.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Асманов Абдулхай Абдулла Улы
Смерть
05.02.2004
Похороны
Неизвестно