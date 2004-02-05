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(Шабанова) Аминя

Место рождения

д.Медяна

Дата рождения

25.05.1925

Дата смерти

05.02.2004

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1925

Отец: Шабанов Белялетдин

Мать: Майжамяль Муся Кызы

Рождение ребёнка
06.09.1948

Сын: Асманов Абделляхат

Отец ребёнка: Асманов Абдулхай Абдулла Улы

Рождение ребёнка
23.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Асманов Абдулхай Абдулла Улы

Рождение ребёнка
06.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Асманов Абдулхай Абдулла Улы

Смерть
05.02.2004
Похороны
Неизвестно

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