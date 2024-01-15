Посконина Татьяна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Матрёна Григорьева
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Марья Григорьева
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
1761
Сын: Семёнов (Посконин) Фёдор Григорьев
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Григорий Яковлев
Смерть
1766
Рождение ребёнка
1773
Сын: Семёнов (Посконин) Данила Григорьев
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Григорий Яковлев