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Посконина Татьяна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1766

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов (Посконин) Григорий Яковлев

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Матрёна Григорьева

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Григорий Яковлев

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Марья Григорьева

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Григорий Яковлев

Рождение ребёнка
1761

Сын: Семёнов (Посконин) Фёдор Григорьев

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Григорий Яковлев

Рождение ребёнка
1761

Сын: Посконин Иван Григорьев

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Григорий Яковлев

Смерть
1766
Рождение ребёнка
1773

Сын: Семёнов (Посконин) Данила Григорьев

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Григорий Яковлев

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