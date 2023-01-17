Корчагина (Скубкова) Анна Алексеевна
Место рожденияШлиссельбург
Дата рождения23.07.1916
Дата смерти04.08.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1916
Отец: Скубков Алексей
Мать: не указана
Шлиссельбург
Рождение ребёнка
11.01.1945
Дочь: Ложеницина Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Корчагин Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
07.02.1947
Сын: Корчагин Леонид Федорович
Отец ребёнка: Корчагин Федор Гаврилович
Смерть
04.08.1993