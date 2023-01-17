Корчагина (Скубкова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорчагина (Скубкова) Анна Алексеевна

Корчагина (Скубкова) Анна Алексеевна

avatar

Место рождения

Шлиссельбург

Дата рождения

23.07.1916

Дата смерти

04.08.1993

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1916

Отец: Скубков Алексей

Мать: не указана

Шлиссельбург
Рождение ребёнка
11.01.1945

Дочь: Ложеницина Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Корчагин Федор Гаврилович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1947

Сын: Корчагин Леонид Федорович

Отец ребёнка: Корчагин Федор Гаврилович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
04.08.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close