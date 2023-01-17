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Чичкин Сергей Петрович

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Место рождения

Рождествено, Козельский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

05.09.1910 ст.

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1910 ст.

Отец: Чичкин Петр Иванович

Мать: Чичкина Елена Ивановна

Рождествено, Козельский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
С 1933
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
03.05.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чичкина Любовь Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чичкина Любовь Родионовна

Смерть
1975
Похоронен в г. Каракол (Липенка) в Киргизии
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