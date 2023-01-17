Чичкин Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения05.09.1910 ст.
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1910 ст.
Отец: Чичкин Петр Иванович
Мать: Чичкина Елена Ивановна
Место жительства
С 1933
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
03.05.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чичкина Любовь Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975
Похоронен в г. Каракол (Липенка) в Киргизии