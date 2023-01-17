Егорова (Захарова) Прасковья Петровна
Место рождения
Дата рожденияС 02.09.1908 по 15.09.1908
Дата смерти20.10.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 02.09.1908 по 15.09.1908
Бракосочетание
?.01.1932
ЗАГС Василеостровского р-на
Рождение ребёнка
15.12.1932
Дочь: Сучёва Галина Николаевна
Отец ребёнка: Егоров Николай Александрович
14 линия, дом 37, Василеостровский район, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.02.1937
Сын: Егоров Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Егоров Николай Александрович
Смерть
20.10.1979
похоронена на Южном кладбище, СПб, 5 Рябиновая, 20