Егорова (Захарова) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Захарова) Прасковья Петровна

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Место рождения

Сеньково, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

С 02.09.1908 по 15.09.1908

Дата смерти

20.10.1979

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 02.09.1908 по 15.09.1908

Отец: Захаров Петр Захарович

Мать: Захарова Анастасия Васильевна

Сеньково, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
?.01.1932

Муж: Егоров Николай Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЗАГС Василеостровского р-на
Рождение ребёнка
15.12.1932

Дочь: Сучёва Галина Николаевна

Отец ребёнка: Егоров Николай Александрович

14 линия, дом 37, Василеостровский район, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.02.1937

Сын: Егоров Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Егоров Николай Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
20.10.1979
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
похоронена на Южном кладбище, СПб, 5 Рябиновая, 20
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