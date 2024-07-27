Герасименко Максим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780
Отец: Герасименко Яков Давидович
Мать: Герасименко Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герасименко Матрона
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Герасименко Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Герасименко Матрона
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Герасименко Феодосия Максимовна
Мать ребёнка: Герасименко Матрона
Место жительства
1811
Яснозорье, Черкаська область
РС ГАЧкО ф.285 оп.1 д.16
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Сын: Герасименко Иван Максимович
Мать ребёнка: Герасименко Матрона
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Сын: Герасименко Косма Максимович
Мать ребёнка: Герасименко Матрона
Смерть
Неизвестно