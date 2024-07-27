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Герасименко Максим Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780

Отец: Герасименко Яков Давидович

Мать: Герасименко Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасименко Матрона

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Герасименко Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Герасименко Матрона

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Герасименко Феодосия Максимовна

Мать ребёнка: Герасименко Матрона

Место жительства
1811
Яснозорье, Черкаська область
РС ГАЧкО ф.285 оп.1 д.16
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Герасименко Иван Максимович

Мать ребёнка: Герасименко Матрона

Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Герасименко Косма Максимович

Мать ребёнка: Герасименко Матрона

Смерть
Неизвестно

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