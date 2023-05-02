Лукинова Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Лукинов Федор
Рождение ребёнка
16.02.1929
Отец ребёнка: Лукинов Федор
Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1936
Сын: Лукинов Александр Федорович
Отец ребёнка: Лукинов Федор
Смерть
Неизвестно