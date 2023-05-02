Лукинова Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукинова Анастасия Федоровна

Лукинова Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Лукинов Егор Федорович

Отец ребёнка: Лукинов Федор

Рождение ребёнка
16.02.1929

Сын: Лукинов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Лукинов Федор

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1936

Сын: Лукинов Александр Федорович

Отец ребёнка: Лукинов Федор

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close