Николаева Ольга
Место рождения
Дата рождения05.07.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1876 ст.
Отец: Афиногенов Николай
Мать: Федотова Феоктиста
Крещение
07.07.1876 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестная Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
06.03.1900 ст.
Дочь: Герасимова Мария
Отец ребёнка: Зиновьев Герасим
Бракосочетание
28.01.1902 ст.
Муж: Зиновьев Герасим
Рождение ребёнка
20.01.1903 ст.
Дочь: Герасимова Татьяна
Отец ребёнка: Зиновьев Герасим
Смерть
Неизвестно