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Николаева Ольга

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

05.07.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1876 ст.

Отец: Афиногенов Николай

Мать: Федотова Феоктиста

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крещение
07.07.1876 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крестная Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
06.03.1900 ст.

Дочь: Герасимова Мария

Отец ребёнка: Зиновьев Герасим

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
28.01.1902 ст.

Муж: Зиновьев Герасим

Рождение ребёнка
20.01.1903 ст.

Дочь: Герасимова Татьяна

Отец ребёнка: Зиновьев Герасим

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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