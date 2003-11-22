(Лагуткина) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1922
Дата смерти22.11.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1922
Отец: Дривиньш Андрис
Рождение ребёнка
10.06.1939
Дочь: Евдокимова Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Сальников Михаил
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Сальников Михаил
Рождение ребёнка
22.07.1955
Дочь: Осипова Светлана
Отец ребёнка: Сальников Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.11.2003