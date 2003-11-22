(Лагуткина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лагуткина) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1922

Дата смерти

22.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1922

Отец: Дривиньш Андрис

Мать: Лагуткина Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
10.06.1939

Дочь: Евдокимова Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Сальников Михаил

Рождение ребёнка
1940

Сын: Полежаев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Сальников Михаил

Рождение ребёнка
22.07.1955

Дочь: Осипова Светлана

Отец ребёнка: Сальников Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канчура Иван Васильевич

Смерть
22.11.2003
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