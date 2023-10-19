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де Витт Александр Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1803 и 1804

Дата смерти

23.08.1875

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1803 и 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
23.08.1875
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