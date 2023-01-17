Квасова (Климова) Надежда Алексеевна
Место рождения
Дата рождения05.08.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1947
Место жительства
С 1965
Рождение ребёнка
14.03.1967
Сын: Квасов Владимир Викторович
Отец ребёнка: Квасов Виктор
Рождение ребёнка
?.09.1969
Отец ребёнка: Квасов Виктор
Рождение ребёнка
31.07.1975
Дочь: Полякова Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Поляков Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Квасов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно