Квасова (Климова) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКвасова (Климова) Надежда Алексеевна

Квасова (Климова) Надежда Алексеевна

avatar

Место рождения

Ольховка, Выгоничский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

05.08.1947

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1947

Отец: Климов Алексей Михайлович

Мать: Климова Мария Васильевна

Ольховка, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Место жительства
С 1965
Пальцо, Брянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
14.03.1967

Сын: Квасов Владимир Викторович

Отец ребёнка: Квасов Виктор

Пальцо, Брянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
?.09.1969

Сын: Квасов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Квасов Виктор

Пальцо, Брянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
31.07.1975

Дочь: Полякова Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Поляков Виктор Иванович

Пальцо, Брянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квасов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Виктор Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close