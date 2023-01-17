Космынин Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1908
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пелагея
Верхняя Ярославка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.08.1927
Сын: Космынин Василий
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Космыгин Иван
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Космыгина Алексей
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Космыгин Александр
Мать ребёнка: Пелагея
Смерть
Неизвестно