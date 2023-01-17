Космынин Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Космынин Трофим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелагея

Верхняя Ярославка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.08.1927

Сын: Космынин Василий

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Космыгин Иван

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Космыгина Алексей

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Космыгин Александр

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Пелагея

Смерть
Неизвестно
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