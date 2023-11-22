Шишкин Кирилл Федорович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти16.01.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкина неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1926
Мать ребёнка: Шишкина Федосия Ильинична
Смерть
16.01.1942
Ивановка, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
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