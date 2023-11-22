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Шишкин Кирилл Федорович

Место рождения

Родничок, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

16.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Родничок, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина неизвестно

Рождение ребёнка
06.10.1926

Сын: Шишкин Сергей Кириллович

Мать ребёнка: Шишкина Федосия Ильинична

Родничок, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
16.01.1942
Ивановка, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1900 Место рождения: с. Роднички Дата и место призыва: Родничковский РВК, Саратовская обл., Родничковский р-н Воинское звание: красноармеец После... Показать все

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