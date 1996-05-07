Рогудеева (Першина) Любовь Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогудеева (Першина) Любовь Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1917

Дата смерти

07.05.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Рогудеев Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Рогудеев Яков Иванович

Рождение ребёнка
26.01.1942

Сын: Рогудеев Валентин Яковлевич

Отец ребёнка: Рогудеев Яков Иванович

Смерть
07.05.1996
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