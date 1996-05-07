Рогудеева (Першина) Любовь Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1917
Дата смерти07.05.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Сын: Рогудеев Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Рогудеев Яков Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1942
Сын: Рогудеев Валентин Яковлевич
Отец ребёнка: Рогудеев Яков Иванович
Смерть
07.05.1996