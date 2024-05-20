Левкин Алексей Анатольевич 10.07.1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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Левкин Алексей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.10.1991

Сын: Лёвкин Артём Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.04.1997

Дочь: Маслякова (Лёвкина) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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