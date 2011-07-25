Мурзикова (Прусакова) Вера
Место рожденияг. Брянск
Дата рождения10.06.1969
Дата смерти25.07.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1969
Отец: Прусаков Вячеслав
Мать: скрыто настройками приватности
г. Брянск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурзиков Александр
Смерть
25.07.2011
г. Брянск
Похороны
Неизвестно
г. Брянск Володарский р-н старое кладбище