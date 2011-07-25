Мурзикова (Прусакова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзикова (Прусакова) Вера

Место рождения

г. Брянск

Дата рождения

10.06.1969

Дата смерти

25.07.2011

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1969

Отец: Прусаков Вячеслав

Мать: скрыто настройками приватности

г. Брянск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзиков Александр

Смерть
25.07.2011
г. Брянск
Похороны
Неизвестно
г. Брянск Володарский р-н старое кладбище
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