Сытникова (Прядун) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сытникова (Прядун) Вера Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1918

Дата смерти

29.04.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сытников Сергей Петрович

СССР, Саратовская область, пос. Шиханы
Смерть
29.04.1990
Malyy Uzen', Saratov Oblast, 413330, Russia
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