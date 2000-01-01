Сытникова (Прядун) Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1918
Дата смерти29.04.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сытников Сергей Петрович
СССР, Саратовская область, пос. Шиханы
Смерть
29.04.1990
Malyy Uzen', Saratov Oblast, 413330, Russia