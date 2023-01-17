Железнова Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнова Ксения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1913

Дочь: Клавдия Ильинична

Отец ребёнка: Железнов Илья Фёдорович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.06.1918

Дочь: Ларина Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Железнов Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
08.10.1923

Дочь: Железнова Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Железнов Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
10.06.1926

Сын: Железнов Александр Ильич

Отец ребёнка: Железнов Илья Фёдорович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Железнов Илья Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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