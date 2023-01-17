Железнова Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1913
Дочь: Клавдия Ильинична
Отец ребёнка: Железнов Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
01.06.1918
Дочь: Ларина Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Железнов Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
08.10.1923
Дочь: Железнова Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Железнов Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
10.06.1926
Отец ребёнка: Железнов Илья Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно