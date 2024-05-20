Дудырева (Мокрушина) Степанида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудырева (Мокрушина) Степанида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мокрушин Николай Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудырев Алексей Никитьевич

Отец ребёнка: Дудырев Никита Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудырев Иван Никитьевич

Отец ребёнка: Дудырев Никита Михайлович

Бракосочетание
1914

Муж: Дудырев Никита Михайлович

Рождение ребёнка
27.01.1924

Сын: Дудырев Афанасий Никитьевич

Отец ребёнка: Дудырев Никита Михайлович

Смерть
Неизвестно

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