Дудырева (Мокрушина) Степанида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мокрушин Николай Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудырев Алексей Никитьевич
Отец ребёнка: Дудырев Никита Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дудырев Никита Михайлович
Бракосочетание
1914
Рождение ребёнка
27.01.1924
Сын: Дудырев Афанасий Никитьевич
Отец ребёнка: Дудырев Никита Михайлович
Смерть
Неизвестно