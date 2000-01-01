Блинова Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Блинов Афонасей Ермилович
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Блинов Артемий Афанасьевич
Отец ребёнка: Блинов Афонасей Ермилович
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: Матрона Афанасьевна
Отец ребёнка: Блинов Афонасей Ермилович
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Акилина Афанасьевна
Отец ребёнка: Блинов Афонасей Ермилович
Рождение ребёнка
1835 ст.
Сын: Блинов Вонифатий Афанасьевич
Отец ребёнка: Блинов Афонасей Ермилович
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Блинов Афонасей Ермилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно