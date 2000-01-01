Блинова Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Агафия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Блинов Афонасей Ермилович

Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Блинов Артемий Афанасьевич

Отец ребёнка: Блинов Афонасей Ермилович

Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Матрона Афанасьевна

Отец ребёнка: Блинов Афонасей Ермилович

Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Акилина Афанасьевна

Отец ребёнка: Блинов Афонасей Ермилович

Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Блинов Вонифатий Афанасьевич

Отец ребёнка: Блинов Афонасей Ермилович

Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Блинов Афонасей Ермилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Афонасей Ермилович

Смерть
Неизвестно
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