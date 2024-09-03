Пичкалев Геннадий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1961
Рождение ребёнка
21.07.1963
Сын: Пичкалев Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Пичкалева Зоя Спиридоновна
Рождение ребёнка
1966
Смерть
1994