Пичкалев Геннадий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичкалев Геннадий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Жена

Дети

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1963 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Пичкалев Афанасий Терентьевич

Мать: Пичкалева Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пичкалева Зоя Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичкалева Зоя Спиридоновна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пичкалева Зоя Спиридоновна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пичкалева Зоя Спиридоновна

Рождение ребёнка
21.07.1963

Сын: Пичкалев Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Пичкалева Зоя Спиридоновна

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пичкалева Зоя Спиридоновна

Смерть
1994

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