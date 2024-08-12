Косарева Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарева Любовь Васильевна

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Место рождения

Косинское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

12.09.1901

Дата смерти

08.03.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1901

Отец: Василий

Мать: не указана

Косинское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косарев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косарев Николай Иванович

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косарев Николай Иванович

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косарев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косарев Николай Иванович

Рождение ребёнка
23.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косарев Николай Иванович

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Смерть
08.03.1990

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