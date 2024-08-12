Косарева Любовь Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.09.1901
Дата смерти08.03.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1901
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1940
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Смерть
08.03.1990