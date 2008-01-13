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Григорьев Андрей Антонович
Григорьев Андрей Антонович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.01.2008
Пол
Мужской
Отец
Григорьев Антон Евгеньевич
1983 г.р.
Мать
Григорьева (Васина) Евгения Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.2008
Отец:
Григорьев Антон Евгеньевич
Мать:
Григорьева Евгения Николаевна
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