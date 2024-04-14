Преснова Ксения Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преснова Ксения Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Преснов Парфирий Евдокимович

Рождение ребёнка
28.11.1921

Сын: Преснов Василий Парфилович

Отец ребёнка: Преснов Парфирий Евдокимович

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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