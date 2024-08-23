Потапчук Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1866
Сын: Потапчук Тарас Васильевич
Отец ребёнка: Потапчук Гавриленко Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Потапчук) Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Потапчук Гавриленко Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Потапчук) Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Потапчук Гавриленко Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно