Потапчук Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапчук Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапчук Гавриленко Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
26.02.1866

Сын: Потапчук Тарас Васильевич

Отец ребёнка: Потапчук Гавриленко Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Потапчук) Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Потапчук Гавриленко Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Потапчук) Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Потапчук Гавриленко Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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