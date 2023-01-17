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Денисова Вера Глазьева

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
25.10.1896

Муж: Денисов Иван Федорович

Рождение ребёнка
05.10.1898

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Денисов Иван Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.12.1902

Сын: Денисов Николай Иванович

Отец ребёнка: Денисов Иван Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
20.08.1904

Сын: Денисов Иван Иванович

Отец ребёнка: Денисов Иван Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.09.1905

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Денисов Иван Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.01.1907

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Денисов Иван Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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