Денисова Вера Глазьева
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1896
Рождение ребёнка
05.10.1898
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Денисов Иван Федорович
Рождение ребёнка
02.12.1902
Отец ребёнка: Денисов Иван Федорович
Рождение ребёнка
20.08.1904
Отец ребёнка: Денисов Иван Федорович
Рождение ребёнка
03.09.1905
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Денисов Иван Федорович
Рождение ребёнка
16.01.1907
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Денисов Иван Федорович
Смерть
Неизвестно