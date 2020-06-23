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Толстошеев Дмитрий Сергеевич
Толстошеев Дмитрий Сергеевич
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Древо
Место рождения
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
Дата рождения
23.06.2020
Пол
Мужской
Отец
Толстошеев Сергей Сергеевич
1987 г.р.
Мать
Толстошеева Бендер Александра Александровна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.2020
Отец:
Толстошеев Сергей Сергеевич
Мать:
Толстошеева Бендер Александра Александровна
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
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