Протопопова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Протопопов Василий

Мать: Блинова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабанов Валерий Иванович

Отец ребёнка: Шабанов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабанов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабанов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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