Протопопова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Протопопов Василий
Мать: Блинова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шабанов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шабанов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабанов Геннадий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно