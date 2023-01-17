Наталья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Стефановна

Наталья Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Сергей Семенович

Отец ребёнка: Семен Митрофанович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Семен Митрофанович

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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