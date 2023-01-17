Наталья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Сергей Семенович
Отец ребёнка: Семен Митрофанович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Семен Митрофанович
Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Митрофанович
Смерть
Неизвестно