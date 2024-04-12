Анфиса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анфиса Андреевна

Место рождения

Калинно, Добручинская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

Около 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калинно, Добручинская волость, Гдовский уезд
Восприемник
26.02.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 26.02.1909 Калихновщины Василий Александрович Калихновщины отец крестьянин Александр Андреевич Калихновщины мать жена Ксения Степановна Верхоляне крестьянин Илья Андреевич К... Показать все
Смерть
Неизвестно
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