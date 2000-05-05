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Тувышкина Полина Ивановна
Тувышкина Полина Ивановна
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Место рождения
Майкоп
, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Дата рождения
05.05.2000
Пол
Женский
Отец
Тувышкин Иван Владимирович
1974 г.р.
Мать
Тувышкина Ольга Владимировна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.2000
Отец:
Тувышкин Иван Владимирович
Мать:
Тувышкина Ольга Владимировна
Майкоп
, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
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