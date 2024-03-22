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Авдеев Гавриил Исааков

Место рождения

Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

25.03.1869 ст.

Дата смерти

08.04.1869 ст.

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1869 ст.

Отец: Авдеев Исаак Иванов

Мать: Самсонова Александра Васильева

Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 51об ? близнецы крещение 28.03.1869 г восприемники Саженов Петр Тимофеев Василиса Тихонова Анкудинин Семен Иванов
Крещение
28.03.1869 ст.
Смерть
08.04.1869 ст.
Малое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
МК Николаевской церкви с. Протопопово Ф.9 Оп.1 Д.6 с.75 от поноса 2 недели
Похороны
09.04.1869 ст.
Малое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
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