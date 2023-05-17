Беломытцев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.05.1926
Сын: Беломытцев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Беломытцева Аксинья Егоровна
Рождение ребёнка
19.07.1933
Сын: Беломытцев Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Беломытцева Аксинья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беломытцева Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Беломытцева Аксинья Егоровна
Смерть
Неизвестно