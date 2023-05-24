Веселовская (Кожемякина) Виктория Владимировна
Место рождения
Дата рождения17.04.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1980
Бракосочетание
10.06.2005
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
23.09.2005
Сын: Веселовский Артём Алексеевич
Отец ребёнка: Веселовский Алексей Леонидович
Рождение ребёнка
22.10.2010
Дочь: Веселовская Агнесса Алексеевна
Отец ребёнка: Веселовский Алексей Леонидович
Рождение ребёнка
23.08.2016
Дочь: Веселовская Юстина Алексеевна
Отец ребёнка: Веселовский Алексей Леонидович