Веселовская (Кожемякина) Виктория Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселовская (Кожемякина) Виктория Владимировна

Место рождения

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область

Дата рождения

17.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1980

Отец: Кожемякин Владимир Васильевич

Мать: Кожемякина (Пискунова) Вера Григорьевна

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Бракосочетание
10.06.2005

Муж: Веселовский Алексей Леонидович

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
23.09.2005

Сын: Веселовский Артём Алексеевич

Отец ребёнка: Веселовский Алексей Леонидович

Рождение ребёнка
22.10.2010

Дочь: Веселовская Агнесса Алексеевна

Отец ребёнка: Веселовский Алексей Леонидович

Рождение ребёнка
23.08.2016

Дочь: Веселовская Юстина Алексеевна

Отец ребёнка: Веселовский Алексей Леонидович

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