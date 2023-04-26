Ключникова Марфа (Мария) Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ключникова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Ключников Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ключников Василий Петрович
Отец ребёнка: Ключников Пётр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1934
Сын: Ключников Николай Петрович
Отец ребёнка: Ключников Пётр Андреевич
Смерть
Неизвестно