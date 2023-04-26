Ключникова Марфа (Мария) Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ключникова Марфа (Мария) Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ключникова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Ключников Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ключников Василий Петрович

Отец ребёнка: Ключников Пётр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ключников Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
01.12.1934

Сын: Ключников Николай Петрович

Отец ребёнка: Ключников Пётр Андреевич

Смерть
Неизвестно

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