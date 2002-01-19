Попова Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1928
Дата смерти19.01.2002
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1928
Отец: Горшенев Григорий Сергеевич
Мать: Горшенева Евдокия
Рождение ребёнка
03.08.1947
Дочь: Ашихмина Тамара Степановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.11.1955
Сын: Попов Владимир Степанович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Александр Степанович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
19.01.2002