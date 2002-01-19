Попова Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Валентина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1928

Дата смерти

19.01.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1928

Отец: Горшенев Григорий Сергеевич

Мать: Горшенева Евдокия

Рождение ребёнка
03.08.1947

Дочь: Ашихмина Тамара Степановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.11.1955

Сын: Попов Владимир Степанович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Александр Степанович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
19.01.2002
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