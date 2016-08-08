Путинцева Людмила Секентаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
Дата смерти08.08.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: Секентай
Мать: Ольга Порфирьевна
Рождение ребёнка
22.12.1980
Дочь: Клюшова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Кривоносов Николай Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андрейчук Марина Николаевна
Отец ребёнка: Кривоносов Николай Прокопьевич
Смерть
08.08.2016