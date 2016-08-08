Путинцева Людмила Секентаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путинцева Людмила Секентаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Дата смерти

08.08.2016

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Секентай

Мать: Ольга Порфирьевна

Рождение ребёнка
22.12.1980

Дочь: Клюшова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Кривоносов Николай Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андрейчук Марина Николаевна

Отец ребёнка: Кривоносов Николай Прокопьевич

Смерть
08.08.2016
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