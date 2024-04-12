Соскова Савельева (Алексеева) Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения04.08.1904
Дата смерти11.01.1983
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1904
Отец: Алексеев Михаил
Мать: Алексеева Прасковья
Рождение ребёнка
05.05.1930
Сын: Сосков Виталий Григорьевич
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.09.1935
Дочь: Миронова Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Сосков Савельев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.1983