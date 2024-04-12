Соскова Савельева (Алексеева) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соскова Савельева (Алексеева) Наталья Михайловна

Место рождения

Яковлево, Андреевско-Годуновская волость, Александровский уезд

Дата рождения

04.08.1904

Дата смерти

11.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1904

Отец: Алексеев Михаил

Мать: Алексеева Прасковья

Яковлево, Андреевско-Годуновская волость, Александровский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1930

Сын: Сосков Виталий Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.09.1935

Дочь: Миронова Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Сосков Савельев Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосков Савельев Григорий

Смерть
11.01.1983
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