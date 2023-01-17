Гужева (Рекшинская) Вера Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
10.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гужев Александр Иосифович
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гужев Александр Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1996
Похороны
Неизвестно