Гужева (Рекшинская) Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гужева (Рекшинская) Вера Григорьевна

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Место рождения

Малое Мамлеево, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Знаменский Григорий Никандрович

Мать: Знаменская Матрена Николаевна

Малое Мамлеево, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гужев Александр Иосифович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гужев Александр Иосифович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гужев Александр Иосифович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1996
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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