(Севастьянова) Зоя Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Севастьянова) Зоя Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Севастьянов Максим

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самарин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самарин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самарин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самарин Алексей

Рождение ребёнка
07.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самарин Алексей

Ульяновское, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
2010

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