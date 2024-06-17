Белослудцева (Смельчакова) Мария Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белослудцева (Смельчакова) Мария Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861 или 1862

Дата смерти

После 1902

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 или 1862

Отец: Смельчаков Гавриил Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1882 ст.

Муж: Белослудцев Михаил Фёдорович

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1884 ст.

Сын: Белослудцев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Белослудцев Михаил Фёдорович

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1886 ст.

Сын: Белослудцев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Белослудцев Михаил Фёдорович

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1888 ст.

Сын: Белослудцев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Белослудцев Михаил Фёдорович

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Сын: Белослудцев Семён Михайлович

Отец ребёнка: Белослудцев Михаил Фёдорович

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1890 ст.

Сын: Белослудцев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Белослудцев Михаил Фёдорович

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1892 ст.

Дочь: Белослудцева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Белослудцев Михаил Фёдорович

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1894 ст.

Сын: Белослудцев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Белослудцев Михаил Фёдорович

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1896 ст.

Сын: Белослудцев Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Белослудцев Михаил Фёдорович

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1899 ст.

Сын: Белослудцев Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Белослудцев Михаил Фёдорович

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1902 ст.

Сын: Белослудцев Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Белослудцев Михаил Фёдорович

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1902

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