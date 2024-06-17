Белослудцева (Смельчакова) Мария Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861 или 1862
Дата смертиПосле 1902
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Смельчаков Гавриил Алексеевич
Мать: не указана
Сын: Белослудцев Павел Михайлович
Отец ребёнка: Белослудцев Михаил Фёдорович
Сын: Белослудцев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Белослудцев Михаил Фёдорович
Сын: Белослудцев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Белослудцев Михаил Фёдорович
Сын: Белослудцев Семён Михайлович
Отец ребёнка: Белослудцев Михаил Фёдорович
Сын: Белослудцев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Белослудцев Михаил Фёдорович
Дочь: Белослудцева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Белослудцев Михаил Фёдорович
Сын: Белослудцев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Белослудцев Михаил Фёдорович
Сын: Белослудцев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Белослудцев Михаил Фёдорович
Сын: Белослудцев Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Белослудцев Михаил Фёдорович
Сын: Белослудцев Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Белослудцев Михаил Фёдорович