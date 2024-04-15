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Соскин Никита Федулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Соскин Федул Павлович

Мать: Соскина ?

Место жительства
После 1805
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Место жительства
До 1805
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Соскин Прокопий Никитич

Мать ребёнка: Соскина Палагея Андреевна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Василиса Никитична

Мать ребёнка: Соскина Палагея Андреевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Арина Никитична

Мать ребёнка: Соскина Палагея Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соскина Палагея Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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