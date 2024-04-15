Соскин Никита Федулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Соскин Федул Павлович
Мать: Соскина ?
Место жительства
После 1805
Место жительства
До 1805
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Соскина Палагея Андреевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Василиса Никитична
Мать ребёнка: Соскина Палагея Андреевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Арина Никитична
Мать ребёнка: Соскина Палагея Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно