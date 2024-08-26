Орлов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Евлампия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Орлов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Орлова Евлампия Ивановна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Орлова Арина Николаевна

Мать ребёнка: Орлова Евлампия Ивановна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Орлов Федор Николаевич

Мать ребёнка: Орлова Евлампия Ивановна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Беркутова (Орлова) Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Орлова Евлампия Ивановна

Евсино, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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