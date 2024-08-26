Орлов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Евлампия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Орлова Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Орлова Арина Николаевна
Мать ребёнка: Орлова Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Орлова Евлампия Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Беркутова (Орлова) Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Орлова Евлампия Ивановна
Евсино, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно