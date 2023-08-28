Подкорытов Михаил Патрикеев
Место рождения
Дата рождения1741 ст.
Дата смертиС 1772 по 1793
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741 ст.
Отец: Подкорытов Патрикей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1757 по 1760 ст.
Сын: Подкорытов Степан Михайлов
Мать ребёнка: Подкорытова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1764 ст.
Сын: Подкорытов Кирилл Михайлов
Мать ребёнка: Подкорытова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Подкорытов Егор (Георгий) Михайлов
Мать ребёнка: Подкорытова Евдокия Иванова
Смерть
С 1772 по 1793