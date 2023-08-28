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Подкорытов Михаил Патрикеев

Место рождения

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

1741 ст.

Дата смерти

С 1772 по 1793

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741 ст.

Отец: Подкорытов Патрикей

Мать: не указана

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подкорытова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
С 1757 по 1760 ст.

Сын: Подкорытов Степан Михайлов

Мать ребёнка: Подкорытова Евдокия Иванова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1764 ст.

Сын: Подкорытов Кирилл Михайлов

Мать ребёнка: Подкорытова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Подкорытов Егор (Георгий) Михайлов

Мать ребёнка: Подкорытова Евдокия Иванова

Смерть
С 1772 по 1793
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

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