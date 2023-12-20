Гриценко Декабрина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1037
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1037
Отец: Поляков Дмитрий Николаевич
Мать: Полякова Муся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гриценко Александр Иванович
Рождение ребёнка
03.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гриценко Александр Иванович
Смерть
Неизвестно