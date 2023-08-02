(Пелешко) Екатерина Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пелешко) Екатерина Лукьяновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

13.11.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
13.11.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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